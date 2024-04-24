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Матыцин: надеюсь, что спортсмены не испугаются санкций и примут участие в Играх дружбы

Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду, что зарубежные спортсмены не испугаются возможных санкций и примут участие во Всемирных играх дружбы.

«Надеюсь, что соревнования состоятся в атмосфере дружбы и что спортсмены и страны, прежде всего спортсмены, не испугаются потенциальных санкций, которые анонсировали МОК и ВАДА», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призывал страны бойкотировать Всемирные игры дружбы, а к спортсменам, которые туда отправятся, обещал применить санкции. В свою очередь, глава ВАДА Витольд Банька заявил, что обеспокоен проведением Всемирных игр дружбы в России.

Всемирные игры дружбы пройдут в Екатеринбурге и Москве в сентябре 2024 года.