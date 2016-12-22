Круглов: мы видим только врагов вокруг себя, но дыма без огня не бывает

Серебряный призёр Олимпийских игр, многократный чемпион мира Николай Круглов поделился ожиданиями от решения Международной федерации биатлона по ситуации с допинговыми нарушениями российских биатлонистов. На минувшей неделе IBU получил от ВАДА список из 31 биатлониста РФ, подозреваемого в употреблении допинга.
«Сейчас очень сложно предполагать, что произойдёт. Вероятность применения санкций к нашим биатлонистам существует. Я хочу надеяться, что никаких радикальных действий в наш адрес предпринято не будет. Но сейчас всё зависит от того, какое решение вынесет комиссия IBU, как проголосуют члены исполкома. Во всяком случае, ждать нам осталось не долго.
Как мне кажется, одна из наших проблем состоит в том, что мы видим только врагов вокруг себя. Мы считаем, что против нас заговор. Но дыма без огня не бывает. Наверняка существуют какие-то факты, из-за которых всё мировое сообщество так взбудоражилось. Мне сложно делать какие-то выводы, так как я не владею той информацией, которая была направлена в IBU. Поэтому я могу ориентироваться лишь на информацию из открытых источников. Но даже этого вполне достаточно для того, чтобы задать себе вопрос: «А что же было на самом деле не так? Что мы будем делать? И готовы ли мы идти навстречу мировому сообществу?» — сказал Круглов в эфире «Спорт FM».