СБР: соревнования не должны проходить среди подозрений и кривотолков

Союз биатлонистов России выступил с открытым заявлением по итогам внеочередного исполкома IBU, состоявшегося 22 декабря в Мюнхене.«Уважая решения, вынесенные на внеочередном исполкоме IBU, мы оставляем за Международным союзом биатлонистов право решения о месте проведения этапа Кубка мира по биатлону и юниорского чемпионата мира, которые должны были состояться в Тюмени и Острове соответственно. Соревнования должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков.СБР рассчитывает на скорейшее и тщательнейшее разбирательство со стороны IBU относительно информации, содержащейся в докладе комиссии Ричарда Макларена. СБР в этой ситуации будет действовать согласно международному антидопинговому законодательству. При этом фигуранты дел должны быть наказаны только в том случае, если их вина действительно будет доказана. Мы надеемся, что уже в самое ближайшее время большой биатлон вернётся в Россию.СБР призывает представителей СМИ и болельщиков соблюдать права российских атлетов и уважать регламент международных антидопинговых организаций. Принимать решения и обнародовать информацию о допинг-пробах и дисквалификациях могут лишь уполномоченные на то международные антидопинговые организации — Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз биатлонистов.Союз биатлонистов России ведёт большую антидопинговую работу, направленную на чистоту отечественного биатлона. Последняя положительная проба, повлекшая за собой дисквалификацию атлетов сборной России по биатлону, датирована 1 января 2014 года.СБР решительно борется с любыми попытками использовать запрещённые препараты. Организация провела более 10 антидопинговых семинаров для спортсменов и тренеров с приглашением на них представителей национальной и международной антидопинговых организаций. В ходе внутренних проверок на национальных соревнованиях были уличены и сурово наказаны спортсмены, не внявшие строгим требованиям СБР», — говорится в сообщении пресс-службы СБР.