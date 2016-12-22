Тихонов: решение положительное. Бессеберг показал, что он наш человек

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлонупрокомментировал итоги заседания Международного союза биатлонистов, на котором не было принято решение об отстранении сборной России от участия в международных соревнованиях.«Я больше всего переживал, чтобы не дисквалифицировали спортсменов. Хорошо, что биатлонистов это не коснулось. Решение положительное.Бессеберг? Да, он показал, что он наш человек. Но, безусловно, нам нужно продолжать искать ответственных», — приводит слова Тихонова ТАСС.