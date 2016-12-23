Кристофферсен победил в слаломе на этапе КМ в Италии, Хорошилов — 22-й

Норвежецпобедил в слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Мадонне ди Кампильо. Вторым стал австриец Марсель Хиршер, а замкнул тройку призёров итальянец Стефано Гросс. Россиянинпоказал 22-й результат.1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1.33,93.2. Марсель Хиршер (Австрия) – 1.34,26.3. Стефано Гросс (Италия) – 1.35,28…22. Александр Хорошилов (Россия) – 1.37,10.Павел Трихичев (Россия) – 49-й в первой попытке (51,20).