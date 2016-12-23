Бессеберг: заявления о бойкоте не повлияли на решение IBU

Президент Международного союза биатлонистовпризнался, что не поддерживал решение сборных Чехии, Норвегии и Великобритании бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, а также подчеркнул, что их намерения не повлияли на решение IBU. 22 декабря в Мюнхене прошло внеочередное заседание исполкома IBU по «делу российских биатлонистов», подозреваемых в применении допинга. Двое российских биатлонистов были отстранены, а в отношении 29 начато расследование. СБР в сложившихся обстоятельствах принял решение отказаться от проведения в России этапа Кубка мира по биатлону и юниорского чемпионата мира в Острове.«Я не одобряю угрозы трёх федераций бойкотировать соревнования. Не знаю, почему они сделали это. Понимаю, что есть люди, считающие бойкот единственным способом исправить ситуацию, но эти атаки неуместны. В любом случае эти заявления не повлияли на наше решение», — цитирует Бессеберга NRK.