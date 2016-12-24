Медведева завоевала золото чемпионата России по фигурному катанию

Чемпионкой России по фигурному катанию среди женщин стала. Победа ученицыбыла столь уверенной, что в конце программы Медведева позволила себе сделать лишний прыжок, зная, что он не будет засчитан, – впервые исполнила на соревнованиях каскад из трёх тройных прыжков.На второе место после произвольной программы поднялась юниорка, которая в силу возраста пока не может выступать на чемпионате Европы среди взрослых. Третье место заняластала четвёртой, но это не помешает ей поехать на континентальное первенство.1. Евгения Медведева – 233,57.2. Алина Загитова – 221,21.3. Мария Сотскова – 219,90.4. Анна Погорилая – 215,62.