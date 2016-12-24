Медведева завоевала золото чемпионата России по фигурному катанию

Чемпионкой России по фигурному катанию среди женщин стала Евгения Медведева. Победа ученицы Этери Тутберидзе была столь уверенной, что в конце программы Медведева позволила себе сделать лишний прыжок, зная, что он не будет засчитан, – впервые исполнила на соревнованиях каскад из трёх тройных прыжков.
На второе место после произвольной программы поднялась юниорка Алина Загитова, которая в силу возраста пока не может выступать на чемпионате Европы среди взрослых. Третье место заняла Мария Сотскова. Анна Погорилая стала четвёртой, но это не помешает ей поехать на континентальное первенство.
Чемпионат России по фигурному катанию. Женщины
1. Евгения Медведева – 233,57.
2. Алина Загитова – 221,21.
3. Мария Сотскова – 219,90.
4. Анна Погорилая – 215,62.