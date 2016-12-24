Погорилая: я отдала все силы, после проката даже отказали руки

, занявшая четвёртое место на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске в женском одиночном катании, прокомментировала выступление.«Эмоции я выдала, наверное, одни из самых сильных. У меня после проката даже отказали руки. Отдала все силы. Надо было делать поклон, а у меня всё сводит», — сказала Погорилая в программе «Все на матч».Несмотря на то что Погорилая стала четвёртой, она поедет на чемпионат Европы, так как, которая стала второй, только 14 лет, и она не может выступать на чемпионате Европы среди взрослых.