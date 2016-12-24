Загитова: второе место на чемпионате России стало для меня большим сюрпризом

14-летняя, ставшая серебряным призёром чемпионата России по фигурному катанию, поделилась эмоциями после своего успеха.«Мне очень понравилось участвовать в чемпионате, и занять второе место — большой сюрприз для меня. Я думала, что не попаду даже в пятёрку. Моя сильная сторона в фигурном катании — это прыжки во второй половине программы. После чемпионата я на четыре дня поеду домой в родной Ижевск, встречу Новый год с родными и немножечко отдохну», — приводит слова Загитовой официальное сообщество чемпионата России по фигурному катанию в сети «ВКонтакте».