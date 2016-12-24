Аликин: в ситуации с допингом нет жёсткой политики со стороны функционеров

Бывший старший тренер сборной России по биатлонупрокомментировал допинговый скандал с российскими биатлонистами и поддержку, которую должны оказывать спортсменам в этой ситуации спортивные чиновники России.«У меня складывается такое впечатление, что люди, которые должны бороться за спортсменов совместно с федерациями, ведут себя пассивно. В последнее время берут много интервью у спортсменов, и они много высказываются, но я не вижу ни одного твёрдого и программного официального заявления господина Мутко, министра спорта Колобкова или Кравцова. Всё, что я слышал от Кравцова, — это то, что нас пронесло, но это не ответ руководителя СБР.У меня есть подозрение, что нет жёсткой политики со стороны функционеров. Колобков недавно сказал, что СБР поторопился, отказавшись от этапа Кубка мира. Получается, у них даже не было никакого согласования, что и как говорить. Надеюсь, что Майгуров (первый вице-президент IBU) может пролить свет на эту историю, когда вернётся.Я считаю, что с моих времён мало что поменялось. Я до сих пор анализирую отстранение Юрьевой, Ахатовой и Ярошенко в 2009 году. Если помните, пробы были взяты с первого этапа в Эстерсунде, а потом буквально перед чемпионатом мира их вскрыли. Я потом разговаривал с Альбиной, и она сказала, что её дело было выигрышным, но наши взяли и всё развалили. Там было очень много нестыковок даже в заявлениях, которые делал Бессеберг. Сначала написал, что русские попались на китайской сере. Мы все в шоке были! Что это за вещество такое? Потом буквально через неделю заявляет, что это оказывается эритропоэтин, затем делает какое-то третье заключение. Это уже вызывает сомнения и даёт возможность выстроить грамотную защиту спортсмена.Я скажу, что большой спорт — это политика. Когда пришли к руководству СБР Прохоров и Кущенко, они хотели ограничить власть Бессеберга. Но ошиблись в одном: его поддерживает не одна Норвегия, он устраивает все сильные биатлонные федерации. А когда началась информационная атака на Бессеберга, тут мы и получили допинговый скандал с тремя спортсменами. Мало того, нам сказали, что если ещё один попадётся, то лишат нас лицензии на Ванкувер», — приводит слова Аликина «Газета.Ru».