Аликин: в ситуации с допингом нет жёсткой политики со стороны функционеров

Бывший старший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал допинговый скандал с российскими биатлонистами и поддержку, которую должны оказывать спортсменам в этой ситуации спортивные чиновники России.
«У меня складывается такое впечатление, что люди, которые должны бороться за спортсменов совместно с федерациями, ведут себя пассивно. В последнее время берут много интервью у спортсменов, и они много высказываются, но я не вижу ни одного твёрдого и программного официального заявления господина Мутко, министра спорта Колобкова или Кравцова. Всё, что я слышал от Кравцова, — это то, что нас пронесло, но это не ответ руководителя СБР.
У меня есть подозрение, что нет жёсткой политики со стороны функционеров. Колобков недавно сказал, что СБР поторопился, отказавшись от этапа Кубка мира. Получается, у них даже не было никакого согласования, что и как говорить. Надеюсь, что Майгуров (первый вице-президент IBU) может пролить свет на эту историю, когда вернётся.
Я считаю, что с моих времён мало что поменялось. Я до сих пор анализирую отстранение Юрьевой, Ахатовой и Ярошенко в 2009 году. Если помните, пробы были взяты с первого этапа в Эстерсунде, а потом буквально перед чемпионатом мира их вскрыли. Я потом разговаривал с Альбиной, и она сказала, что её дело было выигрышным, но наши взяли и всё развалили. Там было очень много нестыковок даже в заявлениях, которые делал Бессеберг. Сначала написал, что русские попались на китайской сере. Мы все в шоке были! Что это за вещество такое? Потом буквально через неделю заявляет, что это оказывается эритропоэтин, затем делает какое-то третье заключение. Это уже вызывает сомнения и даёт возможность выстроить грамотную защиту спортсмена.
Я скажу, что большой спорт — это политика. Когда пришли к руководству СБР Прохоров и Кущенко, они хотели ограничить власть Бессеберга. Но ошиблись в одном: его поддерживает не одна Норвегия, он устраивает все сильные биатлонные федерации. А когда началась информационная атака на Бессеберга, тут мы и получили допинговый скандал с тремя спортсменами. Мало того, нам сказали, что если ещё один попадётся, то лишат нас лицензии на Ванкувер», — приводит слова Аликина «Газета.Ru».