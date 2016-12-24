Шишкарёв: задача мужской сборной на ЧМ-2017 — выход в полуфинал

Президент Федерации гандбола Россииобозначил задачи мужской сборной России на чемпионате мира, который пройдет с 11 по 29 января 2017 года во Франции.«Думаю, что все игроки сборной России прекрасно понимают, где находятся, и осознают меру ответственности накануне чемпионата мира. Если кто-то этого не понимает, то останется дома, без турнира, а остальные будут работать, вкалывать для достижения результата. Все взрослые люди, молодых игроков, дебютантов, как например, Антонина Скоробогатченко в женской сборной, нет, и все должны понимать, что нас ждет очень важный, очень ответственный турнир. Наши цели на чемпионат мира? У мужской сборной России нет права выступить так же, как два года назад на чемпионате мира в Катаре (19-е место). Задача на мировое первенство-2017 — выход в полуфинал, задача-максимум — место в призовой тройке», — приводит слова Шишкарёва пресс-служба ФГР.