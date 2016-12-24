Степанова: Россия не находится на 1-м месте по положительным допинг-пробам

Серебряный призер Олимпийских игр — 2016 в стрельбе из лукапрокомментировала своё отношение к теме допинга в российском спорте.«Есть же статистика, согласно которой Россия не находится на первом месте по положительным допинг-пробам. За последнее время мне приходится ставать анализы все чаще. Честно говоря, хочется, чтобы поскорее все это закончилось, чтобы дали возможность спокойно тренироваться и чтобы перестали отнимать у России престижные турниры», — приводит слова Степановой портал «Подмосковье сегодня».