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175 лет назад 2016
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Богалий: реформа ВАДА назрела

25 декабря 2016, воскресенье. 00:30. Другие
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала последние решения по допинговым скандалам, связанным с информацией из доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.

«Нужно быть честным и чистым, тогда ничего не будет. Под тебя не смогут ничего найти, потому что ты ничего не принимал. Дыма без огня не бывает, мы должны это признать. Сейчас тень пала не только на биатлонистов, тень пала на всю страну.

Реформа ВАДА назрела. Пробирки можно то вскрыть, то долить, царапины на них появляются. Если их можно вскрыть, тогда скажите, пожалуйста, уважаемые члены международной антидопинговой службы, где гарантии, что в мои пробы десятилетней давности сейчас кто-нибудь не вскроет и дольёт? А вы тут решите ещё и пробы с Турина или Солт-Лейк-Сити проверить. Вы сами признаёте, что туда можно долить, кто-то это может делать аккуратно, не обязательно оставлять царапины. Соответственно, где гарантии, что тут не будет политического заказа?

Мне не нравится игра с датами оглашений. Ты сдаёшь допинг-пробу 1 декабря, почему она всплывает 1 февраля перед чемпионатом мира? Почему мы начинаем сейчас Лондон проверять, где ваша компетентность? Человек стоит на пьедестале, ему вручают медаль. Вы через четыре года говорите: давайте заберём эту медаль», – приводит слова Богалий «Спорт FM».
Источник: Спорт FM Сообщить об ошибке
Теги
Анна Богалий Допинг
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