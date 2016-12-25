Туктамышева, Радионова и танцоры Ильиных/Жиганшин выступят на зимней Универсиаде

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России утвердил состав сборной России на Универсиаду в Алма-Ате, которая пройдёт с 29 января по 8 февраля 2017 года.
Универсиада-2017. Состав сборной России
Танцы на льду: Елена Ильиных/Руслан Жиганшин, Софья Евдокимова/Егор Базин, Василиса Даванкова/Антон Шибнев.
Спортивные пары: Алиса Ефимова/Александр Коровин, Богдана Лукашевич/Александр Степанов.
Женщины: Алёна Леонова, Елена Радионова, Елизавета Туктамышева.
Мужчины: Андрей Лазукин, Артур Дмитриев, Антон Шулепов.