Радионова: главное не забывать, что жизнь — бумеранг

Призёр чемпионатов Европы и мира россиянка Елена Радионова на чемпионате России по фигурному катанию заняла только пятое место и не сумела отобраться в сборную России для участия в чемпионате Европы. Радионова выступит на Универсиаде-2017. Итог соревнований спортсменка прокомментировала на своей странице в «Инстаграме».
«Спасибо большое всем за поддержку и переживания! Спасибо всем, кто верил и верит в меня! Это был непростой старт, но через это тоже надо пройти. Я знаю, что всё, что ни делается, к лучшему! И главное не забывать, что жизнь — бумеранг!» — написала Радионова.
Фото можно посмотреть, перейдя по ссылке https://www.instagram.com/p/BOcLedlD4FJ/.