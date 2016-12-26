Конькобежка Фаткулина победила на дистанции 500 м на ЧР в Коломне

В Коломне стартовал чемпионат России по конькобежному спорту. Ольга Фаткулина защитила титул чемпионки страны на дистанции 500 м. Серебряным призёром стала Дарья Качанова. Третье место заняла Надежда Асеева.
Конькобежный спорт. Чемпионат России на отдельных дистанциях. Коломна
Женщины. 500 м
1. Ольга Фаткулина (Челябинская область) – 38,32.
2. Дарья Качанова (Нижегородская область) – 38,57.
3. Надежда Асеева (Челябинская область) – 38,62.
4. Екатерина Лобышева (Московская область) – 39,09.
5. Екатерина Шихова (Санкт-Петербург – Московская область) – 39,14.
6. Юлия Козырева (Санкт-Петербург) – 39,17.