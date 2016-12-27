Тяжелоатлет Талахадзе признан лучшим спортсменом Грузии в 2016 году

Министерство по делам молодёжи и спорта Грузии признало лучшим спортсменом уходящего 2016 года чемпиона Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по тяжёлой атлетике, сообщает «Грузия Online».Помимо победителя в этой номинации были названы и ещё восемь. Лучшим молодым спортсменом стал Звиад Патриадзе (греко-римская борьба), лучший параспортсмен (мужчина и женщина) — Звиад Гогочури (дзюдо) и Ирма Хецуриани (фехтование), лучший спортсмен в неолимпийском виде спорта — Андрей Зинченко (контактное каратэ), лучший судья — Эдишер Мачаидзе (греко-римская борьба), лучшая спортивная федерация —- Федерация дзюдо, лучшая команда — сборная Грузии по баскетболу, лучшая спортсменка — Анастасия Готфрид (тяжёлая атлетика) и лучший тренер — Георгий Асанидзе (тяжёлая атлетика).