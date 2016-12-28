New York Times: и.о. гендиректора РУСАДА признала факт сговора в сфере допинга

Исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства Анна Анцелиович в интервью New York Times признала существование в РУСАДА «институционального сговора» в сфере допинга. При этом она подчеркнула, что государство в это вовлечено не было, однако журналисты сделали вывод, что Анцелиович стала первым российским функционером, признавшим факт существования в России системы приёма допинга.
Издание отмечает, что Анцелиович признала, что «схемы махинаций» с пробами существовали «многие годы». По словам Анны, она была шокирована данными из доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном.