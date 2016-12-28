Екимов: не вижу целесообразности проведения в РФ велогонок высшей категории

Трёхкратный олимпийский чемпион, избранный на пост президента Федерации велосипедного спорта России, признался, что пока не считает целесообразным проведение в России международных стартов высшей категории.«Если говорить о привлекательности таких стартов – со стороны телевидения, болельщиков, – то организовывать нужно только гонки «Мирового тура». Все категории ниже особого эффекта не дают. А целесообразности проведения стартов высшей категории в России я, если честно, не вижу. Не говоря о том, что сейчас общая обстановка не способствует тому, чтобы везти к нам ведущие мировые команды и гонщиков.Была мысль организовать свой «Тур» по трём городам – Питеру, Москве и Сочи. Не сплошной, единый маршрут, а с переездами. Но логистически это невероятно сложно, так что мы от такой идеи отказались.Зато в будущем году вновь состоятся «Пять колец Москвы». Правда, это в любом случае будет гонка интерконтинентальной категории, так что участники «Мирового тура» по своим контрактным обязательствам приехать не смогут», — цитирует Екимова «Советский спорт».