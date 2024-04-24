Топ-10 рейтинга ФИДЕ по итогам Турнира претендентов — 2024

Первая десятка рейтинга ФИДЕ по итогам Турнира претендентов — 2024, который с 3 по 23 апреля проходил в Торонто (Канада).

Магнус Карлсен (Норвегия) — 2830 очков

(Норвегия) — 2830 очков Фабиано Каруана (США) — 2805 (+2 очка)

(США) — 2805 (+2 очка) Хикару Накамура (США) — 2794 ( +5 очков)

(США) — 2794 ( +5 очков) Ян Непомнящий (Россия) 2770 (+12 очков и 3 позиции в рейтинге)

(Россия) 2770 (+12 очков и 3 позиции в рейтинге) Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 2765 (-1 позиция)

(Узбекистан) — 2765 (-1 позиция) Гукеш Доммараджу (Индия) — 2763 (+20 очков и 10 позиций)

(Индия) — 2763 (+20 очков и 10 позиций) Дин Лижэнь (Китай) — 2762 (-2 позиции)

(Китай) — 2762 (-2 позиции) Арджун Эригайси (Индия) — 2761 (+5 очков и 1 позиция)

(Индия) — 2761 (+5 очков и 1 позиция) Уэсли Со (США) — 2757 (-1 позиция)

(США) — 2757 (-1 позиция) Вэй И (Китай) — 2755

Напомним, победителем Турнира претендентов 2024 года стал представитель Индии Гукеш Доммараджу (9 очков). 8,5 очка набрали сразу три шахматиста — американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, а также российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Однако по дополнительным показателями, то есть количеству побед, второе место в соревнованиях занял Накамура, третье — Непомнящий, четвёртое — Каруана.