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ЦСКА одержал первую победу в плей-офф женской гандбольной Суперлиги

ЦСКА одержал первую победу в плей-офф женской гандбольной Суперлиги
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Гандболистки ЦСКА на выезде победили звенигородскую «Звезду» в первом матче 1/4 OLIMPBET Суперлиги со счётом 26:30.

Первый тайм подопечные Ольги Акопян заставили поволноваться своих болельщиков. Большое количество потерь и нереализованных моментов поставили их в позицию догоняющих, и в итоге первый тайм остался за хозяйками. Счёт — 13:12. Вторая половина игры также не внушала оптимизма, пока за 10 минут до конца красно-синие не совершили отрыв в шесть очков. А затем не совсем гладко, но довели игру до победного конца. Лучшим игроком встречи была признана вратарь Полина Каплина (9/28, 32%).

Гандбол. Женская OLIMPBET Суперлига. 1/4 финала. 23 апреля:
«Звезда» (Звенигород) — ЦСКА (Москва) — 26:30.

Ответный матч пройдёт в Москве 27 апреля в 20:00. Тематика матч-дея — космос.

Билеты доступны на «Чемпионате».

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