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Ананд поздравил своего ученика Гукеша Доммараджу с победой в Турнире претендентов — 2024

Ананд поздравил своего ученика Гукеша Доммараджу с победой в Турнире претендентов — 2024
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Индийский гроссмейстер, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд высказался о победе своего ученика, 17-летнего гроссмейстера Гукеша Доммараджу в Турнире претендентов — 2024, который с 3 по 23 апреля проходил в Торонто (Канада).

«Поздравляю Гукеша с тем, что он стал самым молодым претендентом. Я очень горжусь тем, как ты играл и справлялся с трудными ситуациями. Наслаждайся моментом!» — написал Ананд в своих социальных сетях.

Напомним, оба индийских гроссмейстера выросли в городе Ченнай, где позднее проходил матч за звание чемпиона мира между Вишванатаном Анандом и Магнусом Карлсеном, который также посещал Гукеш. Ананд периодически помогал Гукешу после того, как тот выполнил норму гроссмейстера в 12 лет.

Отметим, что Гукеш Доммараджу стал самым молодым победителем турнира претендентов в истории (17 лет). На втором-четвёртом местах расположились Хикару Накамура (США), Ян Непомнящий (Россия), Фабиано Каруана (США).

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