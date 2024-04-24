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Чемпиона мира в беге на 800 м Босса дисквалифицировали на год за пропуск допинг-тестов

Чемпиона мира в беге на 800 м Босса дисквалифицировали на год за пропуск допинг-тестов
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Чемпион мира по лёгкой атлетике француз Пьер-Амбруаз Босс дисквалифицирован на один год за нарушение обязательств по предоставлению информации о местонахождении, сообщает Le Parisien. Французское антидопинговое агентство (AFLD) вынесло такое решение в связи с пропуском трёх тестирований на допинг в период с сентября 2022 года по июнь 2023-го.

«Это правда, я не всегда ответственно походил к указанию своего местоположения, но до этого момента это не играло со мной злую шутку. Я знаю, что мне следовало быть более серьёзным», — отметил Босс.

Босс является чемпионом мира 2017 года в беге на 800 м и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы на аналогичной дистанции. В декабре 2023 года французский легкоатлет объявил о завершении карьеры.

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