НФБР: Иванов и Созонов признаны лучшими бадминтонистами года в РФ

Национальная федерация бадминтона России объявила имена лучших игроков по итогам года. Победителем стала мужская пара. В номинации «Прорыв года» первенствовалВ 2016 году Иванов и Созонов завоевали первую в истории СССР и России золотую медаль на неофициальном чемпионате мира YONEX All England Open. Также они стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы и вошли в восьмёрку сильнейших на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Карпов завоевал три бронзовые медали – две на юношеском первенстве Европы и одну – на взрослом чемпионате России.Награждение состоится на Кубке России, который пройдёт 26-29 января в Раменском.