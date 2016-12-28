Дорофеев: Кулижников вошёл в заявку на ЧЕ, решение по старту будет принято позже

Трёхкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье конькобежец Павел Кулижников, пропустивший чемпионат России в Коломне из-за травмы, которая беспокоит его ещё с этапа Кубка мира в Херенвене, включён в заявку на чемпионат Европы по конькобежному спорту в спринтерском многоборье. Соревнования состоятся в Херенвене 6-8 января.
«По составу у нас более или менее ясно. Это будет Павел Кулижников, Руслан Мурашов и Алексей Есин. Запасным стоит Михаил Казелин. Так что заявлен Павел будет, но решение по старту Павла будет приниматься позже, поэтому у нас есть запасной», — цитирует тренера российских спринтеров Дмитрия Дорофеева «Р-Спорт».