Пидгрушная: до конца не могу понять, кто кого наказал отменой этапа КМ в Тюмени

Украинская биатлонисткапрокомментировала перенос этапа Кубка мира из Тюмени в результате обнародования доклада Ричарда Макларена касательно употребления допинга российскими спортсменами.«Я до конца не могу понять, кто кого наказывал, какая ситуация в принципе. Не могу сказать, хорошо это или плохо. Сижу и жду, чем эта ситуация закончится. Мне просто неприятно, что это происходит в биатлоне. Хочется без этого. А хорошее это наказание или нет — сказать, повторюсь, не могу», — отметила Пидгрушная в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».