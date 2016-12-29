Уйба: президент и правительство занимают жёсткую позицию, сговора быть не может

Глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба прокомментировал публикацию New York Times о том, что Россия впервые признала системное применение допинга спортсменами страны. Журналисты ссылаются на слова исполняющей обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства Анны Анцелиович, которая сказала об «институциональном сговоре». Сама Анцелиович позднее заявила, что её слова были вырваны из контекста.
«Сговор существует тогда, когда руководство страны никак не реагирует на заявления или претензии со стороны международных организаций, в том числе и ВАДА. Я не видел такой реакции, нежели как у Владимира Владимировича Путина, у каких-то руководителей стран. Я был на всех совещаниях, которые президент проводит по этому вопросу. Когда есть сговор, президент и правительство такую жёсткую и активную позицию не занимают. Поэтому я не соглашусь с вами в части сговора.
Являясь руководителем федерального органа и работая в структуре правительства, я вижу активную, открытую реакцию, позицию, что российская сборная должна быть чистой. И для этого правительство РФ и президент делают больше, чем кто-либо. По крайней мере публично я не видел такой позиции президентов и правительств других стран.
Все эти изыски в части коктейлей, о которых утверждал Родченков, и ещё чего-то для специалистов достаточно комичные. А что мешало ВАДА сделать исследование в 2014 году и обнаружить компоненты этого коктейля? Если у людей из ВАДА при такой очень мощной системе контроля во время проведения Олимпийских игр в Сочи не было ни одного объективного факта, то почему сейчас, через 2-3 года, начинаются изыски о каких-то вещах? Человеку надо как-то легализоваться там, вот он и начинает писать труды… А основная история связана с его работой», — цитирует Уйбу «Р-Спорт».