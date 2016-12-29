Ан, Елистратов вошли в состав сборной РФ на ЧЕ по шорт-треку, Просвирнова — нет

Главный тренер сборной России по шорт-трекуогласил состав команды на чемпионат Европы, который пройдёт в Турине 13-15 января. Состав был сформирован по итогам чемпионата России в Новогорске. Участия в чемпионате Европы не примет, испытывающая проблемы с ногой.«На чемпионат Европы едут Виктор Ан, Семён Елистратов, Александр Шульгинов, Руслан Захаров и Денис Айрапетян, а также Екатерина Константинова, Евгения Захарова, Екатерина Ефременкова, Татьяна Бородулина и Эмина Малагич», — приводит слова Максимова «Р-Спорт».