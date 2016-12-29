Соловьёв: этот Новый год я обязательно встречу со своей любимой мамой

Российский фигурист, выступающий в танцах на льду вместе с, рассказал, как планирует встречать Новый год.«Новый год мы обычно встречаем каждый со своей семьёй. Этот Новый год я обязательно встречу со своей любимой мамой. Спасибо ей огромное за всё то, что ей пришлось со мной пережить, даже не знаю, как это она всё вытерпела. На её хрупкие плечи свалилось так много! Дай Бог, чтобы она жила долго, чтобы у неё было крепкое здоровье, и чтобы не было больше серьёзных инцидентов, какие были в прошлые годы.Ну а после того, как встречу Новый год с мамой, не знаю, как пойдёт. Пока не загадывал и не думал о празднике. Целенаправленно шёл к чемпионату России. Но расслабляться времени много не будет. Мы прошли этот сложный период, когда одни соревнования следуют за другими, теперь у нас будут паузы чуть больше перед чемпионатами Европы и мира. Появится возможность подумать о чём-то другом, отвлечься и снова собраться», — приводит слова Соловьёва «Советский спорт».