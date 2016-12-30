Музычук выиграла ЧМ по блицу в Дохе, Гунина — вторая

Украинская шахматисткаодержала победу на чемпионате мира по блицу в Дохе. Второе место завоевала россиянка. Третье место досталось ещё одной россиянке Екатерине Лагно. При этом Гунина и Лагно набрали равное количество баллов, но Валентина опередила соотечественницу по дополнительным показателям.1. Анна Музычук (Украина) — 13.2. Валентина Гунина (Россия) — 12,5.3. Екатерина Лагно (Россия) — 12,5.