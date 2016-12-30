Климов — 13-й в первом старте «Турне четырёх трамплинов»

Победой австрийского спортсмена Штефана Крафта завершился в Оберстдорфе (Германия) пятый этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина – первый старт «Турне четырёх трамплинов». Австриец опередил на 2,8 балла поляка Камила Стоха, на 11,8 – своего соотечественника Михаэля Хайбека.
Лучший из россиян Евгений Климов стал 13-м. Денис Корнилов, не квалифицировавшийся во вторую попытку, – 35-м.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Пятый этап. «Турне четырёх трамплинов». Оберстдорф, Германия
Мужчины. К-120
1. Штефан Крафт (Австрия) – 308,0.
2. Камил Стох (Польша) – 305,2.
3. Михаэль Хайбек (Австрия) – 296,2…
13. Евгений Климов (Россия) – 277,3…
35. Денис Корнилов (Россия) – 119,8 (результат первой попытки).