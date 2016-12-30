Климов — 13-й в первом старте «Турне четырёх трамплинов»

Победой австрийского спортсменазавершился в Оберстдорфе (Германия) пятый этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина – первый старт «Турне четырёх трамплинов». Австриец опередил на 2,8 балла поляка, на 11,8 – своего соотечественникаЛучший из россиянстал 13-м., не квалифицировавшийся во вторую попытку, – 35-м.1. Штефан Крафт (Австрия) – 308,0.2. Камил Стох (Польша) – 305,2.3. Михаэль Хайбек (Австрия) – 296,2…13. Евгений Климов (Россия) – 277,3…35. Денис Корнилов (Россия) – 119,8 (результат первой попытки).