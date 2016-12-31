Филатов: Карякин в очередной раз доказал, что он один из лучших шахматистов мира

Президент Российской шахматной федерации (РШФ)поделился эмоциями от победы россиянинана чемпионате мира по блицу в Дохе.«Это победа отечественных шахмат и всей России. Я поздравляю лично Сергея Карякина и всех, кто ему помогал с этим успехом. Карякин в очередной раз доказал, что он один из лучших шахматистов мира. Несмотря на опустошение после матча на первенство мира и три недели большой работы с прессой на благо шахмат Сергей Карякин проявил себя настоящим бойцом.Вместе с Магнусом Карлсеном они подарили настоящую интригу в чемпионате мира по блицу, где, по большому счету, сражались только друг с другом. Особенно ценно, что Карякин одолел Карлсена в личной встрече. Но не могу не отметить третье место нашего молодого гроссмейстера Даниила Дубова. Пользуясь случаем, поздравляю всех читателей „Спорт-Экспресса“ с Новым годом и желаю в следующем году больших шахматных побед», — приводит слова Филатова «Спорт-экспресс».