Фигурист Самарин: без усложнения контента никуда не деться

18-летний российский фигурист, ставший серебряным призёром чемпионата России, рассказал, как готовится к своему первому в карьере взрослому чемпионату Европы, который пройдёт в Остраве в конце января 2017 года.«Сейчас мы как раз занимаемся второй оценкой, её нужно конкретно подтянуть. Если всё получится отшлифовать до блеска, программы на чемпионате Европы и юниорском чемпионате мира получатся очень грозными и мощными. Но без усложнения контента никуда не деться», — приводит слова Самарина «Советский спорт».