Устюгов: неприятно, что всех хорошо выступающих русских подозревают в допинге

Российский лыжник, выигравший два первых этапа многодневки «Тур де Ски», признался, что его раздражает отношение ко всем российским спортсменам как к нарушителям антидопинговых правил. Ранее шесть россиян —— были временно отстранены от соревнований по лыжным гонкам из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.«Я могу сказать, что являюсь чистым спортсменом. Мне неприятно слышать фразы: „Если ты русский и хорошо выступаешь, то, наверное, принимаешь допинг“. Мне не нравится, что люди так думают и задают такие вопросы.Мои коллеги из России желают мне удачи. Они очень рады, что у меня получается», — цитирует Устюгова VG.