Бьорген рассказала, повлияло ли на её решение стать тренером возможное возвращение Йохауг

Восьмикратная олимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира, бывшая норвежская лыжница Марит Бьорген высказалась о своём назначении на должность тренера национальной команды.

«Это было очень неожиданно для меня. Теперь с нетерпением жду возможности начать работу в штабе сборной. Я говорила Терезе Йохауг, что мне предложили должность тренера, но её возможное участие в чемпионате мира никак не повлияло на моё решение», — приводит слова норвежки Dagbladet.

Ранее стало известно о назначении Пола Гуннара Миккельспласса и Марит Бьорген ассистентами главного тренера женской национальной команды Норвегии Шура Уле Сварстада.

Напомним, Йохауг находится на стадии выбора, возвращаться ли в большой спорт. 35-летняя лыжница завершила карьеру в 2022 году сразу после Олимпийских игр в Пекине, однако уже в сезоне-2023/2024 задумалась о том, чтобы вновь начать заниматься и стартовать на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме (Норвегия).