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Коростелёв поделился пикантной фотографией из отпуска

Коростелёв поделился пикантной фотографией из отпуска
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Российский лыжник Савелий Коростелёв в данный момент находится в отпуске. Он опубликовал фото в соцсетях с девушкой.

На снимке Коростелёв сидит с возлюбленной в обнимку у бассейна.

Фото: Из личного архива Савелия Коростелёва

20-летний Коростелёв — двукратный чемпион мира среди юниоров, сын известной российской лыжницы, призёра Олимпийских Игр Натальи Коростелевой. В этом году он стал победителем Спартакиады сильнейших-2024 в командном спринте, выступая за Архангельскую область вместе с Алесандром Большуновым. Также он завоевал две бронзовые медали Спартакиады в разделке на 10 км свободным стилем и масс-старте на 50 км классическим стилем.

Также в этом году Коростелёв стал двукратным чемпионом России, выигрыв золотые медали в командном спринте и эстафете.

В финальном этапе Кубка России в Кировске Коростелёв выиграл гонку в гору на 10 км.

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