Вяльбе назвала Большунова самым правильным спортсменом, которого встречала в жизни

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что считает трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова самым правильным спортсменом, которого она встречала в жизни.

«Саше уже и не нужно столько времени и внимания уделять. Он вообще уникален: более правильного спортсмена я в своей жизни не видела. Идеальным в этом отношении, как мне всегда казалось, был Лёша Прокуроров, царствие ему небесное. Но Саша на голову выше абсолютно по всем показателям. А ведь успех спортсмена — это не только тренировка, но и режим, и множество иных составляющих. Это вообще некая философия», — приводит слова Вяльбе RT.

В прошедшем сезоне Большунов стал победителем Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024, а также выиграл дистанционный и спринтерский зачёты турнира. Также он завоевал пять золотых медалей на Спартакиаде сильнейших — 2024, которая проходила в феврале, и одержал четыре победы на чемпионате России — 2024 в Малиновке (Архангельская область).