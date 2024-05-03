Йохауг отреагировала на назначение Миккельспласса и Бьорген тренерами сборной Норвегии

Норвежская лыжница, четырёхкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг прокомментировала назначение Пола Гуннара Миккельспласса и Марит Бьорген ассистентами главного тренера женской национальной команды Норвегии Шура Уле Сварстада.

«Лучшего решения, чем сочетание Марит и Поля Гуннара, нельзя было и придумать. У обоих большой опыт как в роли спортсменов, так и тренерский. Они знают, что нужно для успеха в чемпионате мира. Это замечательная новость для норвежской сборной», — приводит слова Йохауг Dagbladet.

Отметим, что Миккельспласс на протяжении многих лет был личным тренером Терезе Йохауг.

Напомним, Йохауг находится на стадии выбора, возвращаться ли в большой спорт. 35-летняя лыжница завершила карьеру в 2022 году сразу после Олимпийских игр в Пекине, однако уже в сезоне-2023/2024 задумалась о том, чтобы вновь начать заниматься и стартовать на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме (Норвегия).