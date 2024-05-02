Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Вяльбе — критикам: я готова отдать вам своё место

Вяльбе — критикам: я готова отдать вам своё место
Елена Вяльбе
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об отношении к критике в свой адрес. Спортивный функционер отметила, что готова предоставить возможность тем, кто недоволен её работой, попробовать себя в должности руководителя федерации.

«Если мне начинают со стороны что-то диктовать, особенно люди, которые никогда на этом уровне не работали и толком не понимают, что такое спорт, могу просто предложить: ребята, я готова отдать вам своё место. Буду проводить время дома на огороде и с внуками, а вы занимайтесь развитием лыж, если считаете, что сделаете это лучше. Да, сейчас мы не имеем международных соревнований. Но в любом случае готовимся к тому, чтобы вернуться. Или нет?» — заявила Вяльбе в интервью RT.

Ранее Вяльбе назвала Александра Большунова самым правильным спортсменом, которого встречала в жизни.

Материалы по теме
Эксклюзив
Победители гонки в гору на финале Кубка России — 2024/2025 получат по 1 млн рублей
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android