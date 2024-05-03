Артём Мальцев перенёс операцию на колене
Российский лыжник Артём Мальцев перенёс операцию на колене.
Фото: телеграм-канал артёма мальцева
«Прооперировали колено», — подписал спортсмен фотографию, опубликованную в его телеграм-канале.
Напомним, 30-летний Мальцев является серебряным призёром чемпионата мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия) в эстафете. В сборной входит в группу тренера Юрия Бородавко.
Также Артём Мальцев занял шестое место в общем зачёте Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 среди мужчин.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала Мальцева одним из разочарований минувшего сезона.
Материалы по теме
Комментарии