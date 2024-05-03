Российский лыжник Артём Мальцев перенёс операцию на колене.

Фото: телеграм-канал артёма мальцева

«Прооперировали колено», — подписал спортсмен фотографию, опубликованную в его телеграм-канале.

Напомним, 30-летний Мальцев является серебряным призёром чемпионата мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия) в эстафете. В сборной входит в группу тренера Юрия Бородавко.

Также Артём Мальцев занял шестое место в общем зачёте Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 среди мужчин.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала Мальцева одним из разочарований минувшего сезона.