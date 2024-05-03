«Смотри, а то сейчас коньковым пойдёшь». Артём Мальцев делает первые шаги после операции

Российский лыжник, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в эстафете в Оберстдорфе (Германия) Артём Мальцев перенёс операцию на колене. Спортсмен приступил к реабилитации в медицинском учреждении.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором спортсмен делает первые шаги после операции с помощью четырёхопорных костылей.

«Смотри, а то сейчас коньковым ходом пойдёшь. Ноги в сторону можешь не разводить», — говорится в видео.

Напомним, Артём Мальцев занял шестое место в общем зачёте Кубка России по лыжным гонкам в сезоне-2023/2024 среди мужчин. Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала лыжника одним из разочарований минувшего сезона из-за его проблем со здоровьем.