Миккельсплас и Бьорген стали тренерами женской сборной Норвегии по лыжным гонкам

Пол Гуннар Миккельсплас и Марит Бьорген стали новыми ассистентами главного тренера женской сборной Норвегии по лыжным гонкам. Напомним, этот пост с июня 2022 года занимает Шур Уле Сварстад.

По данным норвежского издания VG, Бьорген и Миккельсплас уже подписали соответствующий контракт.

Отмечается, что Бьорген не числилась в списке кандидатов этой весной и она сама удивлена такому развитию событий.

«Ещё три недели назад я и представить себе не могла, что такое произойдёт. Но когда мне представилась возможность и поступило такое предложение, должна сказать, у меня внутри всё сжалось», — приводит слова Бьорген VG.

Соглашение с тренерами рассчитано на два года — до конца олимпийского сезона-2025/2026.

Ранее сборная Швеции по лыжным гонкам не стала продлевать контракт с одним из лучших тренеров.