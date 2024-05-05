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Алыпов: доминирование Большунова — это плюс с точки зрения интереса к лыжным гонкам

Алыпов: доминирование Большунова — это плюс с точки зрения интереса к лыжным гонкам
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Призёр Олимпийских игр Иван Алыпов высказался о доминировании трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на внутрироссийских стартах прошедшего сезона. Напомним, Большунов провёл серию из 23 личных побед, которая прервалась на чемпионате России — 2024.

«С точки зрения интереса к виду спорта я считаю, что доминирование Большунова – это плюс. Если бы всё было размыто и каждый раз выигрывал бы кто-то новый, то столь крутого инфоповода не было бы. У нас активно обсуждалось, продлит ли Большунов свою серию, насколько длинной она будет. Это вызывало дополнительный интерес. Если бы была постоянная смена картинки, по мне, было бы не так интересно», — сказал Алыпов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Татьяной Постниковой и Андреем Шитихиным.

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