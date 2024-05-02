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«Два года назад я действительно думала, что всё кончено». Венг — о карьере в лыжных гонках

«Два года назад я действительно думала, что всё кончено». Венг — о карьере в лыжных гонках
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Норвежская лыжница Хейди Венг рассказала о переломном моменте, который произошёл с ней два года назад. Она заявила, что удивлена тем, что ей удаётся сохранять свою форму так долго.

«Два года назад я действительно думала, что всё кончено. После двух подиумов на Кубке мира — 2022/2023 я поняла, что не смогу прожить ещё год с такой плохой подготовкой. Так что прошлым летом случился переломный момент, и на данный момент всё идёт очень хорошо.

Я очень счастлива. У меня был за долгое время год, как в части тренировок, так и относительно результатов. Я даже удивлена, как мне удаётся оставаться на таком высоком уровне столько лет», — приводит слова Венг Langrenn.

Напомним, в сезоне-2022/2023 Венг только два раза удалось завоевать призовые места на Кубке мира. Сама спортсменка сочла этот сезон провальным из-за недостаточной подготовки. В прошедшем же сезоне на её счету шесть индивидуальных наград на Кубке мира и серебро по итогам многодневки «Тур де Ски».

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