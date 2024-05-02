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«Её как следует не научили в детстве». Вяльбе — о технике бега Пеклецовой

«Её как следует не научили в детстве». Вяльбе — о технике бега Пеклецовой
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала технику бега российской лыжницы Алины Пеклецовой.

«У нас техника — это 50% успеха. Я, например, весь сезон твердила Алине Пеклецовой, что она будет бегать совершенно иначе, если исправит технику бега. К сожалению, её как следует не научили в детстве. Она старается, работает, но перестраиваться во взрослом возрасте гораздо сложнее», — сказала Вяльбе в интервью «RT на русском».

Напомним, в новом сезоне спортсменка будет выступать только за Вологодскую область. Пеклецова стала победительницей масс-старта в гору на 10 км свободным стилем на заключительном этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область). 18-летняя спортсменка родом из Вологды.

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