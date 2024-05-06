Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Елена Вяльбе назвала Владимира Путина настоящим мужиком

Елена Вяльбе назвала Владимира Путина настоящим мужиком
Комментарии

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о президенте РФ Владимире Путине. Она входила в «Команду Путина», образованную к выборам президента Российской Федерации 2024 года.

«Первое, что приходит на ум — это настоящий мужик. Он на 100% находится на своём месте. Очень дальновидный. Мы многого не знаем, но разведка работает. Думаю, что Путин, общаясь с западными коллегами, знал: ему руку пожимают, а за спиной финку наточили. Он предан своей стране, любит Россию и народ. Восхищена этим человеком», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

Напомним, в марте прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. Во вторник, 7 мая, состоится инаугурация президента.

Материалы по теме
Вяльбе: даже Йоханнес Клебо оказался таким же русофобом, как и вся Норвегия
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android