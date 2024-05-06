Елена Вяльбе назвала Владимира Путина настоящим мужиком

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о президенте РФ Владимире Путине. Она входила в «Команду Путина», образованную к выборам президента Российской Федерации 2024 года.

«Первое, что приходит на ум — это настоящий мужик. Он на 100% находится на своём месте. Очень дальновидный. Мы многого не знаем, но разведка работает. Думаю, что Путин, общаясь с западными коллегами, знал: ему руку пожимают, а за спиной финку наточили. Он предан своей стране, любит Россию и народ. Восхищена этим человеком», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

Напомним, в марте прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. Во вторник, 7 мая, состоится инаугурация президента.