Член МОК Хайберг: решение допустить Россию на ОИ-2016 было ошибочным

Член Международного олимпийского комитета от Норвегиизаявил, что решение о допуске сборной России на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро было ошибочным. После публикации первой части доклада главы независимой комиссии ВАДАпо расследованию обвинений экс-главы Московской антидопинговой лабораториив массовом употреблении российскими спортсменами запрещённых препаратов на Олимпиаде в Сочи ВАДА рекомендовало отстранить всю сборную России от Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Исполком МОК постановил, что решения по допуску или недопуску спортсменов РФ на Олимпиаду должны принимать международные федерации по видам спорта.«Считаю, что это было ошибкой. Мы были слишком наивными, в том числе и я сам, так как поддержал принятое решение. В следующий раз нам нужно принимать более жёсткие меры. Многие члены МОК думают так же», — приводит слова Хайберга VG.