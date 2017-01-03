Федерация бобслея России подтвердила отстранение Третьякова от соревнований

Пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова сообщила, что олимпийский чемпион 2014 года по скелетону Александр Третьяков, бронзовый призёр Игр Елена Никитина, а также Ольга Потылицына и Мария Орлова временно отстранены от соревнований по решению IBSF.
«Третьяков, Никитина, Потылицына и Орлова отстранены от участия в соревнованиях до 19 января в соответствии с антидопинговыми правилами», — цитирует Макарову ТАСС.
Основанием для отстранения стало расследование МОК в отношении 28 россиян, якобы причастных к нарушению антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Отстранённые скелетонисты лишены возможности выступить на двух ближайших этапах Кубка мира в немецких Альтенберге (6-7 января) и Винтерберге (14-15 января). После двух прошедших этапов Третьяков является лидером Кубка мира.