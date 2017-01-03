Зубков: надеемся, что вопрос с отстранёнными скелетонистами решится до 19 января

Президент Федерации бобслея Россиинадеется, что ситуация с четырьмя отстранёнными российскими скелетонистами разрешится раньше 19 января, когда закончится срок их временной дисквалификации на основании доклада Макларена.«С сегодняшнего дня мы будем в плотном контакте с международной федерацией. Всё, что требовалось от нашей федерации, было предоставлено. Мы надеемся, что этот вопрос решится в ближайшее время, ждём результатов от IBSF. Надеюсь, что решение будет раньше, чем 19 января», — приводит слова Зубкова ТАСС.Временно отстранены олимпийский чемпион 2014 года по скелетону, бронзовый призёр Игр, а также