Зубков: надеемся, что вопрос с отстранёнными скелетонистами решится до 19 января

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков надеется, что ситуация с четырьмя отстранёнными российскими скелетонистами разрешится раньше 19 января, когда закончится срок их временной дисквалификации на основании доклада Макларена.
«С сегодняшнего дня мы будем в плотном контакте с международной федерацией. Всё, что требовалось от нашей федерации, было предоставлено. Мы надеемся, что этот вопрос решится в ближайшее время, ждём результатов от IBSF. Надеюсь, что решение будет раньше, чем 19 января», — приводит слова Зубкова ТАСС.
Временно отстранены олимпийский чемпион 2014 года по скелетону Александр Третьяков, бронзовый призёр Игр Елена Никитина, а также Ольга Потылицына и Мария Орлова.