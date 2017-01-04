Двукратный олимпийский чемпион в десятиборье Итон завершил карьеру

Двукратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике в десятиборье американецобъявил о завершении карьеры.«Я отдал десятиборью всё и сделал всё, что мог. Спасибо всем за лучшее время в моей жизни, простите, но я не могу продолжать карьеру. У меня уже не осталось целей в спорте, так что пришло время заняться чем-то новым», — написал Итон на своей странице в сети «Твиттер».28-летний спортсмен помимо золотых медалей на Играх 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро выиграл чемпионаты мира в Москве и Берлине. Отметим, что его супруга, бронзовая медалистка Олимпиады-2016 в семиборье канадка Брианна Тейсен-Итон также завершила карьеру.